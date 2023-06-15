Sherdog представил топ-10 величайших боев в истории Strikeforce

Портал Sherdog опубликовал список лучших боев в истории лиги Strikeforce, которую в конце концов приобрела UFC.

«Многие участники голосования в первую очередь ориентировались на свое личное впечатление от поединка», — сказано на портале.

Топ-10 величайших боев в истории Strikeforce:

10. Ник Диас — Кей Джей Нунс (29 октября 2010-го);

9. Ронда Роузи — Миша Тейт (3 марта 2012-го);

8. Ник Диас — Эванжелиста Сантус (29 января 2011-го);

7. Нейт Марквардт — Тайрон Вудли (14 июля 2012-го);

6. Робби Лоулер — Мелвин Манхуф (30 января 2010-го);

5. Кунг Ле — Скотт Смит (19 декабря 2009-го);

4. Федор Емельяненко — Фабрисио Вердум (26 января 2010-го);

3. Кунг Ле — Фрэнк Шемрок (29 марта 2008-го);

2. Гилберт Мелендес — Джош Томсон (19 мая 2012-го);

1. Ник Диас — Пол Дейли (9 апреля 2011-го).

Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших боев в Pride и Bellator.