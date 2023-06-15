Sherdog представил топ-10 величайших боев в истории Strikeforce

Сегодня, 14:36
Портал Sherdog опубликовал список лучших боев в истории лиги Strikeforce, которую в конце концов приобрела UFC.
«Многие участники голосования в первую очередь ориентировались на свое личное впечатление от поединка», — сказано на портале.
Топ-10 величайших боев в истории Strikeforce:
10. Ник Диас — Кей Джей Нунс (29 октября 2010-го);
9. Ронда Роузи — Миша Тейт (3 марта 2012-го);
8. Ник Диас — Эванжелиста Сантус (29 января 2011-го);
7. Нейт Марквардт — Тайрон Вудли (14 июля 2012-го);
6. Робби Лоулер — Мелвин Манхуф (30 января 2010-го);
5. Кунг Ле — Скотт Смит (19 декабря 2009-го);
4. Федор Емельяненко — Фабрисио Вердум (26 января 2010-го);
3. Кунг Ле — Фрэнк Шемрок (29 марта 2008-го);
2. Гилберт Мелендес — Джош Томсон (19 мая 2012-го);
1. Ник Диас — Пол Дейли (9 апреля 2011-го).
Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших боев в Pride и Bellator.