Марлон Вера сомневается в О'Мэлли: «Кого он победил?»

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Вера (20-8) считает, что второй номер рейтинга Шон О'Мэлли (16-1) окажется в тяжелом положении в бою с топовыми бойцами.

«Я понимаю, у тебя есть талант, у тебя есть хайп, ты в YouTube и TikTok. У тебя есть несколько фанатов, которые следят за тобой, но в плане боев ты ни с кем не дрался. Да, ты хорошо выглядел в бою с [Петром] Яном, люди ожидали от тебя меньшего... Но насколько он хорош? Кого он победил? С кем он дрался? Эта фишка, когда он вырубает с одного удара, не будет длиться вечно», — сказал Вера в эфире The MMA Hour.

Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.