0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:40

Физиев: «У Конора сейчас такое лицо, словно он пьет очень много алкоголя»

Рафаэль Физиев дал прогноз на бой между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) дал прогноз на бой Майкла Чендлера (23-8) и экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

«Я видел лицо Макгрегора в UFC Performance Institute, и я думаю, что он слишком много устраивает вечеринок, — сказал Физиев Submission Radio. — У него каждый день вечеринки. У него лицо, словно он пьет очень много алкоголя. Я думаю, что у Чендлера огромный шанс обеспечить себе сладкое будущее.

Как Чендлер может победить? У него хороший тайминг, сила, ему нужно действовать умно, а не как в бою с Гэтжи, когда он выглядел сумасшедшим: опускал руки и шел вперед. Ему не нужно так делать. Если он будет чуточку поумнее, он победит его [Макгрегора]».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Физиев: «Я хочу показать Гэтжи мастер-класс»

Физиев: «Махачев силен, но не во всех аспектах»