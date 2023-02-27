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Сегодня, 09:29

Физиев: «Я хочу показать Гэтжи мастер-класс»

Рафаэль Физиев рассказал, что хочет показать мастер-класс Джастину Гэтжи
Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) заявил, что хочет «поиграть» с Джастином Гэтжи (23-4).

«Я до сих пор не верю, что дерусь с такими легендами, как Рафаэль дос Аньос и Джастин Гэтжи, — сказал Физиев Submission Radio. — Я буду драться с парнем, за которым наблюдал, когда пытался попасть в UFC, когда думал о UFC каждый день. И теперь я буду с ним драться. Это превосходно. Я на правильном пути.

У него [Гэтжи] очень хороший стиль ведения боя. У него большое сердце. У каждого такого бойца есть большой плюс и большой минус. Его большой минус — он дерется только с большим сердцем. Его большой плюс — тебе его не сломать. Но если у него высокий бойцовский IQ, если он любит эту игру, если ему нравиться драться в стойке — тебе точно не стоит ждать легкой победы.

Я хочу поиграть с ним. Я хочу показать ему мастер-класс. Я покажу ему реальный хайлайт».

Бой Гэтжи и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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