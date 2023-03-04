Шевченко — Грассо: смотреть прямую трансляцию боя UFC

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) в со-главном бою UFC 285 киргизка Валентина Шевченко подерется с мексиканкой Алексой Грассо. Их поединок на арене «T-Mobile Arena» начнется не ранее 07.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Шевченко — Грассо можно будет в прямом эфире на канале matchtv.ru.

34-летняя Шевченко одержала 22 победы при трех поражениях в своей карьере в ММА. 12 июня прошлого года спортсменка раздельным решением судей победила бразильянку Таилу Сантос на турнире UFC 275.

У 29-летней Грассо — 15 побед и три поражения. 15 октября 2022-го мексиканка единогласным решением судей победила бразильянку Вивиан Арауджо на турнире UFC Fight Night 212.

Ознакомиться с результатами процедуры взвешивания бойцов UFC 285 можно по данной ссылке.