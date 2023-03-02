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Валентина Шевченко: «Блэнчфилд 23 года. Что она может знать?»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением об одной из претенденток в своем дивизионе, Эрин Блэнчфилд.

— Вы забавно отреагировали на выпад Эрин Блэнчфилд в вашу сторону, сравнив ее с маленьким щенком, который еще не познал трудностей. Есть ли у вас объяснение, почему о ней сейчас говорят в восхищенных тонах?

— Наверное, потому что это свойственно — выиграла девчонка, такое что-то новое, интересное, — сказала Шевченко «СЭ». — Но для меня это так и есть, что она похожа на такого щеночка маленького, который непуганый, еще не знает, что там за воротами в чужом саду. А когда боец начинает во взрослую жизнь вступать. Для меня эта картина прямо ложится на Эрин. И вот, когда уже в одной передряге побывал, во второй, он уже начинает быть более аккуратным, смотрит по сторонам, так ему сделать или не так, туда пойти, или там встретят не те.

Ну, что, ей 23 года. Сколько у нее боев? Пять боев [в UFC], я слышала. Ну, что она может знать о соревнованиях и в целом? Она только слышала где-то, что чем громче крикнуть, тем лучше. На самом деле, она о последствиях не думает и не знает, к каким они могут привести.

Отметим, Блэнчфилд ранее заявила, что джиу-джитсу Валентины находится на «очень базовом уровне». В ночь на 5 марта на турнире UFC 285 Валентина Шевченко проведет уже восьмую защиту пояса — соперницей станет мексиканка Алекса Грассо.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
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