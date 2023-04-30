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Сегодня, 10:46

Шевченко считает, что Алексеева победила за счет совершенно непредсказуемого болевого приема

Виктория Кравченко
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Боец UFC Антонина Шевченко рассказала о впечатлениях от победы Ирины Алексеевой над Стефани Эггер на турнире UFC Fight Night 223.

«Кратко этот бой можно прокомментировать словами Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici». Болевой прием был совершенно непредсказуем и отлично выполнен. Это прием из самбо. Не каждый его ожидает. Именно поэтому он завершился сдачей соперницы. У Эггер ранее я видела только пару боев, в которых она победила. Стефани — хорошая соперница для первого боя. Не слишком сильная. Не слишком слабая. Хороший вариант на начальном этапе, чтобы пройти ее и заявить о себе. Наверное, дальше у Алексеевой будет соперницы серьезнее. Поэтому нужно готовиться. Ирина совершенно не напомнила мне Ронду Роузи. Они абсолютно разные по манере. Напомнила она исключительно тем, что завершила бой досрочно болевым приемом», — цитирует Шевченко MMA.Metaratings.ru.

для 32-летней Алексеевой это был дебютный поединок в UFC. Она победила Эггер болевым приемом в первом раунде. В активе 34-летней швейцарки три победы и три поражения в UFC.

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