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Сегодня, 11:25

Шлеменко: «Америку в школе воспринимал как врага, поэтому не хотел учить английский»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что в школе не хотел учить английский язык из-за негативного отношения к США.

— Вы как-то говорили, что вам непросто даются интервью на английском. А как считаете, нужно ли сейчас вообще учить английский, учитывая нынешнюю ситуацию в России и мире?

— Нужно учить английский, потому что он является мировым языком сейчас, — сказал Шлеменко «СЭ». — Вот я всю жизнь почему-то рос на подсознании... Я Америку воспринимал как врага, и английский в школе специально не учил из-за этого. То есть принципиально я не учил и не хотел. Потому что считал, что это не родной язык, и почему я должен учить язык врагов? И потом я пожалел об этом, когда вырос.

Понимаешь, чем больше ты знаешь языков, тем больше это возможностей дает тебе раздвинуть свой кругозор, возможностей для общения. Поэтому я бы всем посоветовал учить его. Не забывать родной, он должен быть первостепенным. Но если ты хочешь развиваться, приносить пользу своей стране, ты должен уметь общаться.

Следующий бой Александра Шлеменко пройдет по правилам кикбоксинга против Ясубея Эномото. Поединок состоится 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По ММА Шлеменко выступит в июле на турнире SFC 8 против экс-бойца UFC Алекса Оливейры

Александр Шлеменко
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