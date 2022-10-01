Шлеменко допускает, что подерется с Исмаиловым по правилам бокса

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не исключает, что проведет бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

Их поединок по правилам ММА запланирован на декабрь — на турнире RCC. Однако Шлеменко не уверен, что он состоится.

«Мага, не бегай! — сказал Шлеменко журналистам после ничейного боя с бразильцем Клебером Соузой на турнире SFC в Омске. — Скажи честно: будем мы с тобой драться или нет? Это все, что я хочу у тебя спросить. Если ты передумал, если ты ищешь себе более легкие бои в боксе, то скажи, как есть. Вроде, бой на декабрь уже назначен. Если тебя гонорар не устраивает, то поговори с RCC. Думаю, они исправят эту тему. Бой актуален, нужно его провести. Я специально дрался с двумя левшами. Нафиг я этот груз ответственности на себя взял? Дрался с левшами из-за Маги — чтобы подготовиться нормально».

«Мне кто-то из вас сказал, что хотят устроить бой с победителем боя по боксу Мага — Илич. Значит, мы с Магой еще по боксу подеремся. Может, по боксу у него смелости будет больше. Там поменьше дышать надо», — отметил Шлеменко.

7 октября Исмаилов подерется по правилам бокса с сербом Александром Иличем, который победил Шлеменко техническим нокаутом на турнире RCC 26 августа.