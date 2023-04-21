Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Шлеменко — Эномото, Янькова — Бостанжи

21 апреля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера российский боец ММА Александр Шлеменко подерется со швейцарцем Ясубеем Эномото. Поединок пройдет по правилам кикбоксинга.

В соглавном бою турнира сойдутся россиянин Мариф Пираев и португалец Родриго Капораль. В ночь с пятницы на субботу также проведут поединок россиянка Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи из Турции.

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 21 апреля:

Александр Шлеменко (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)

Мариф Пираев (Россия) — Родриго Капораль (Китай)

Анастасия Янькова (Россия) — Сюденюр Бостанжи (Турция)

Геннадий Макарян (Россия) — Вадим Апсит (Россия)

Видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» будет доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Эномото.