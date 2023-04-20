Шлеменко и Эномото уложились в вес перед поединком

Российский боец Александр Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото уложились в вес перед поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес Шлеменко составил 86,4 кг, Эномото — 86,5 кг.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.

Также на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдут бои Анастасия Янькова — Сюденюр Бостанжи и Геннадий Макарян и Вадим Апсит.

Трансляцию турнира можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.