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ММА

Сегодня, 21:52

Шлеменко и Эномото уложились в вес перед поединком

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец Александр Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото уложились в вес перед поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес Шлеменко составил 86,4 кг, Эномото — 86,5 кг.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.

Также на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдут бои Анастасия Янькова — Сюденюр Бостанжи и Геннадий Макарян и Вадим Апсит.

Трансляцию турнира можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1096608-shlemenko-i-enomoto-ulozhilis-v-ves-pered-poedinkom
Александр Шлеменко
ММА
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