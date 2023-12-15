Турнир по ММА RCC 17 начался в Екатеринбурге. Вечер смешанных единоборств принимает арена КРК «Уралец». В главном бою состоится реванш между сербом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко. В соглавном событии вечера встретятся россиянин Алексей Олейник и бразилец Фернандо Родригес. Основной кард стартует 18.30 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда. Видеотрансляция турнира в прямом эфире уже доступна на телеканалах UDAR и «Че!». Также следить за RCC 17 можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ранее Илич и Шлеменко выходили в клетку в августе 2022 года, тогда техническим нокаутом в первом раунде победил серб.