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Сегодня, 15:00

Шлеменко — Илич: смотреть трансляцию всех боев турнира 15 декабря в прямом эфире

Илич проведет поединок против Шлеменко на турнире RCC 17 15 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Илич и Александр Шлеменко.
Фото RCC
Telegram Дзен

Турнир по ММА RCC 17 начался в Екатеринбурге. Вечер смешанных единоборств принимает арена КРК «Уралец». В главном бою состоится реванш между сербом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко. В соглавном событии вечера встретятся россиянин Алексей Олейник и бразилец Фернандо Родригес. Основной кард стартует 18.30 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда. Видеотрансляция турнира в прямом эфире уже доступна на телеканалах UDAR и «Че!». Также следить за RCC 17 можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ранее Илич и Шлеменко выходили в клетку в августе 2022 года, тогда техническим нокаутом в первом раунде победил серб.

Александр Шлеменко
Алексей Олейник
ММА
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