Шлеменко — Исмаилов: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя RCC 13

3 декабря, в субботу, в Екатеринбурге на «Арене Уралец» пройдет турнир RCC 13, где в главном бою подерутся россияне Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Вечер единоборств начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Исмаилов. Поединки основного карда RCC 13 начнутся в 18.00 мск. Схватка между Исмаиловым и Шлеменко начнется не ранее 21.30.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире видеотрансляцию боя Шлеменко — Исмаилов. Ранее стало известно, что все билеты на турнир RCC 13 были распроданы.

Во время процедуры взвешивания вес Шлеменко составил 84,15 кг, у Исмаилова — 84,25 кг.

На счету 36-летнего Исмаилова в ММА — 17 побед, три поражения и один поединок завершился ничейным результатом. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся.