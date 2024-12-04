Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 06:59

Шлеменко может провести бой с Мясниковым на турнире SFC

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко жестко ответил на вызов Валерия Мясникова и допустил бой на турнире собственного промоушена Shlemenko Fighting Championship.

«Там получилась вообще комичная ситуация. Я выиграл бой, все отлично, в клетку заходит какой-то парень. Я понял, что это Валера, ну и что? Микрофон ему зачем-то дала ведущая. Я думал, может в RCC хотят устроить нам бой. Ну ладно, раз вызывает... Меня никто об этом не предупреждал. Я спустился из клетки, подошел к Клименко и спросил, хотят ли они организовать наш бой.

Но Николай ответил: «Нет». Я так и не понял, что это было. Мой бой с Валерием вообще не рассматривался организацией. Как промоутер, могу вам только одно сказать — если на SFC мне нужен будет соперник в 2025 году, то мы можем рассмотреть этот вариант. Как минимум, без гонорара, а как максимум — обсудим», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шлеменко.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Актер Юра Борисов может получить «Оскар»
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя