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Сегодня, 21:23

Шлеменко назвал бой с Исмаиловым самым кассовым и зрелищным событием 2022 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что его реванш с Магомедом Исмаиловым должен состояться.

«Переговоров с RCC о реванше с Исмаиловым пока нет, но уверен, что они будут. Опять же, итоги 2022 года: самое кассовое и самое зрелищное событие, это наш бой с Магой. Реванш будет еще более кассовым и зрелищным. У RCC нет проблем с финансированием, есть проблемы с главным интересным событием, которое реально может быть бомбовым и суперским. Какой еще бой можно назвать таким же? Реванш Исмаилов — Штырков? Это не то. Это не интересно RCC. Не хочу обидеть Вову, но наше с Магой противостояние интереснее. И Маге приятнее психологически выступить против Меня, чем против Вовы», — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

Исмаилов и Шлеменко дрались в декабре 2022 года. Исмаилов победил решением судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shlemenko-boj-s-ismailovy-m-samoe-kassovoe-i-zrelishhnoe-soby-tie-2022-goda-revansh-budet-eshhe-luchshe/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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