Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:18

Шлеменко назвал главную сложность в подготовке к бою с Алексом Оливейрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко объяснил, чем опасен Алекс Оливейра, с которым он должен провести бой на турнире Shlemenko FC 8.

«Не могу сравнить опасность Оливейры и Клебера Соузы. Нельзя знать раньше времени. Не важно, где ты выступал. Есть бойцы, которые не выступали в UFC или других больших лигах, о них даже не знают, но они являются очень сильными. Вдобавок, сложность к одному и второму бразильцу в том, что у них есть как минимум три месяца на подготовку, если не больше. Посмотрите внимательно, как выглядел Соуза на взвешивании у нас по своей фактуре, телу и каким он был на турнире ACA. Очевидная разница, а фактура характеризует подготовку бойца. Подготовка у него была серьезной», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Соуза провели бой 30 сентября 2022 года. Встреча завершилась вничью. 27 января 2023 года бразилец дебютировал в ACA, проиграв нокаутом Ибрагиму Магомедову в третьем раунде. Бой Шлеменко с Алеком Оливейрой запланирован на лето этого года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-nazval-glavnuyu-slozhnost-v-podgotovke-k-boyu-s-aleksom-oliveiroi-245004/
Александр Шлеменко
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксер Кудряшов верит в победу Яньковой в поединке с Бостанжи

Шлеменко заявил, что не стал хуже по сравнению с первым боем против Эномото