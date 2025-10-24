Видео
24 октября, 19:05

Шлеменко назвал неудачной шутку Волкова про пьющих русских

Алина Савинова

Российский боец Александр Шлеменко отреагировал на шутку соотечественника Александра Волкова о том, что в США люди в 21 год только начинают пить, а в России в этом возрасте уже бросают.

«Это неудачная шутка, она не красит русских людей. Я делал и делаю все для поддержки закона, связанного с проектом «Трезвая Россия». Хочется, чтобы у нас, как и в США, продавали алкоголь только с 21 года. Может быть, шутка Волкова станет толчком к более быстрому принятию этого закона или его поддержке», — цитирует Шлеменко Legalbet.

На счету 41-летнего Шлеменко 67 побед, 17 поражений, 1 ничья и 1 несостоявшийся поединок в ММА. В активе 36-летнего Волкова 38 побед при 11 поражениях.

Источник: Legalbet
4

  • Илья858

    Когда у человека нет чувства юмора, это беда

    25.10.2025

  • Владислав

    Задолбали праведники. Теперь, чтобы пошутить, у них надо спрашивать разрешение?

    24.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Шлемофону совсем мозги отбили

    24.10.2025

  • Gordon

    Про шутку верно заметил.

    24.10.2025

    Александр Волков
    Александр Шлеменко
    ММА
    ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
