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ММА

23 ноября, 17:12

Шлеменко оценил функциональную готовность Исмаилова

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал функциональную готовность своего соперника Магомеда Исмаилова.

Бойцы проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

«Если посмотреть его прошлые бои, даже по боксу, вся его схема прочитывается. Я не говорю, что он только борется. Может бить и руками, и ногами, но делает это, когда все получается, когда соперник стоит и не двигается. Если оппонент делает все четко (посмотрите бои, где Мага проигрывал), он в основном предпочитает бороться. Я посмотрел его последние поединки с Дуродолой и Иличем, они помогли оценить его функциональные способности. Считаю, что в этом плане Мага подрос — он хорошо дышал», — цитирует Шлеменко «РБ Спорт».

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shlemenko-ismailov-podros-v-plane-funktsionalki-s-ilichem-on-horosho-dy-shal/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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