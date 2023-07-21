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Сегодня, 13:53

Шлеменко про Сульянова: «Для меня этот человек превратился в того, кто пустые слова бросает»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко отреагировал на предложение Анатолия Сульянова.

Ранее Сульянов, отвечая на вызов Шлеменко, предложил ветерану ММА подраться в рамках «минутки» на одной из пресс-конференций Hardcore.

«По Сульянову мне нечего сказать. Для меня этот человек превратился в того, кто пустые слова бросает. Зачем мне встречаться с этим человеком? Мне проще забыть, пусть сам развивается и идет своей дорогой, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Зачем мне свою аудиторию, которая за мной следит, то есть уважаемых людей, которые отвечают за слова и так далее, тянуть вот в это болото? Зачем? В их пустые слова, которые не стоят ни гроша».

21 июля на турнире SFC в Омске пройдет бой между Александром Шлеменко и бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.

Александр Шлеменко
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