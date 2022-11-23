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ММА

23 ноября, 17:21

Шлеменко предполагал, что бой с Исмаиловым состоится в середине декабря

Алина Савинова
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Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что дата проведения боя с Магомедом Исмаиловым стала для обоих спортсменов неожиданной.

«До конца не понимали, когда назначат бой. Я вообще предполагал, что команда Маги знает больше. Рамазан Исмаилов сказал, что бой будет в январе, я сам планировал провести еще один поединок в ноябре. В RCC говорили про середину декабря. Предполагал, что в эти даты бой и состоится.

За этот год столько всего произошло, подготовка была сумасшедшая в плохом смысле этого слова. Я готовлюсь чуть ли не с прошлого года. Хотел максимально быстро восстановиться и подраться в декабре, но у меня была повреждена рука. Также не успел восстановиться, чтобы провести бой в лиге Хабиба. И вот все это время готовлюсь, а в финале оказалось, что времени не так уж много", — цитирует «РБ Спорт» слова Шлеменко.

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым состоится 3 декабря на турнире RСC 13.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shlemenko-predpolagal-chto-boj-s-ismailovy-m-budet-v-seredine-dekabrya/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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