Шлеменко предсказал победу Олейника в бою с Томпсоном

Российский боец Александр Шлеменко считает, что боец ММА Алексей Олейник является фаворитом в поединке с британцем Оли Томпсоном в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Алексей — терпеливый боец, его тяжело, так скажем, на ходу сбить. Поэтому мне кажется, что в этом бою победит Олейник», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.