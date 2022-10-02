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Сегодня, 19:10

Шлеменко приобрел «Урал» для гуманитарной помощи российским солдатам

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко приобрел грузовик «Урал» для транспортировки гуманитарной помощи российским солдатам.

«Я знаю, что наши ребята нуждаются во многом, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я обратился, спросил: «Чем я могу помочь?» Мне сказали, что нужна автомашина «Урал». Все сделали, [приобрел] автомашину «Урал». Для того, чтобы отправить груз нашим пацанам. Чтобы они ей пользовались, чтобы она их поддерживала, чтобы она ездила. Вот и все».

Как написал в своем телеграм-канале журналист Александр Лютиков, на покупку «Урала» Шлеменко потратил 1 миллион рублей, а приобрел грузовик на сайте «Авито».

Александр Шлеменко
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