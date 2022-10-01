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Сегодня, 08:17

Шлеменко проведет следующий бой до декабря — до поединка с Исмаиловым

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведет следующий поединок до боя с Магомедом Исмаиловым, который запланирован в RCC на декабрь.

«Я еду дальше готовиться, — сказал Шлеменко. — У меня запланирован еще один бой. Приоткрыл вам завесу тайны. Да, до боя с Магой. Я начинаю прибавлять, прибавлять, прибавлять. Мне нужно драться часто. Если я не смогу драться часто, мне нужно завязывать. Это моя фишка, пойми. Я расту от боя к бою. Если ты посмотришь мою карьеру: когда я дрался часто, я прибавлял-прибавлял-прибавлял и дошел до уровня, что в принципе сносил всех. Потом стал драться реже и стал терять позиции».

30 сентября 38-летний Шлеменко вышел против бразильца Клебера Соузы на турнире SFC в Омске, поединок завершился вничью.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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