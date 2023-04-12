Шлеменко рассказал, чему Россия должна научиться у Америки

38-летний российский боец Александр Шлеменко (61-15) считает, что в России необходимо строить площадки и стадионы, а также запускать спортивные секции даже в отдаленных уголках страны.

«Мое большое желание и стремление — сделать в каждом районе нашего города площадки, — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Также я бы хотел в каждом районе открыть школу «Шторм». Почему? Потому что я, например, в детстве просто ненавидел куда-то ездить. Если бы не открылась школа №30 в моем дворе, я бы точно не был спортсменом. Например, я бросил тайский бокс, потому что нужно было ездить, я бросил борьбу, потому что нужно было ездить, хотя ездить надо было не так далеко, на автобусе 10 минут максимум. Но все равно это многих отталкивает.

Я приведу в пример Америку. Что меня там удивило, так это то, что где бы ты ни был, в каком бы ты в штате ни был, на самом отшибе, там везде школы построены по одному и тому же типу. Там есть стадионы для бейсбола, американского футбола, секции борьбы, где ты можешь совершенно бесплатно тренироваться.

У нас такое раньше было, у нас были по одному типу построены школы, даже в далеких селах. Почему бы нам не взять и не возродить эту традицию? Не говорю, что мы должны перенимать у американцев, сейчас вообще тяжело говорить, потому что тебя сразу могут обвинить, что ты что-то другое тащишь, но ведь у нас такая же система была советская. Школа на отшибе была такая же, как в Москве. Были спортзалы, стадионы. Сейчас во многих школах эти стадионы пропали».

Ранее Шлеменко ответил главе лиги Hardcore Анатолию Сульянову на обвинения в лицемерии.