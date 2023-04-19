Шлеменко рассказал, что покажет навыки армейского рукопашного боя в поединке с Эномото

Российский боец Александр Шлеменко рассказал о предстоящем поединке со швейцарцем Ясуби Эномото.

«На самом деле у меня база — армейский рукопашный бой. И это все-таки смешанный стиль, просто я предпочитаю больше бить. Ну мне это больше нравится, вот и все. И теперь тут будет противостояние бойца из армейского рукопашного боя, который будет показывать ударную технику армейского рукопашного боя. Вот и все. И мне кажется это будет интересно.

В армии многие занимались и познавали основу именно этого рукопашного боя, поэтому и это хорошо, что я являюсь тем, кто представляет этот вид спорта. По сути, уникальный наш вид спорта, российский вид спорта, придуманный в России на таком уровне», — цитирует россиянина РЕН ТВ.

Бой Шлеменко и Эномото состоится 21 апреля. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.