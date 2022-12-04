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Сегодня, 05:24

Шлеменко рассказал, как дрался с переломом носа в бою с Исмаиловым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Шлеменко.
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о том, как сломал нос во время поединка с Магомедом Исмаиловым.

«В какой момент сломал нос? Когда он головой втер, — сказал Шлеменко журналистам после поражения от Исмаилова. — В каком раунде? Не помню. Надо пересмотреть. Вот у меня здесь сечка, вот здесь опухло, и нос. Он как раз головой своей [попал]. Вы же помните как он головой Артему Фролову набил такой фофан. Вот у меня похожая ситуация. Башка у него крепкая».

«Говорю как есть без отмазок. Единственная сложность, что у меня был подломан нос. Приехав сюда, понимал, что он еще болит. Сейчас он в таком же состоянии, как был после боя в Омске. Надо дать ему зажить, а то будет постоянно ломаться. Он сначала ушел в сторону, я его в бою несколько раз ставил на место. Потом Мага еще несколько раз попадал».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
ММА
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