Шлеменко считает, что Павлович получит титульный бой

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Российский боец ММА Александр Шлеменко уверен, что российский боец UFC Сергей Павлович получит право на титульный бой.
«Насчет титульного боя всегда решает матчмейкинг. Тут вопрос в том, кого они захотят продвинуть. В данном случае у Сергея Павловича есть преимущество. Он все свои бои закончил досрочно, в первых раундах все победы — нокаутом. Так что он уже сделал все для того, чтобы получить титульный бой. Еще на пресс-конференции Павловичу задавали вопрос об этом, будет ли он ждать титульного боя после поединка Джона Джонса и Стипе Миочича. Так что, на мой взгляд, он его получит», — приводит слова Шлеменко RT.
23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.