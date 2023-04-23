Шлеменко считает, что Павлович получит титульный бой

Российский боец ММА Александр Шлеменко уверен, что российский боец UFC Сергей Павлович получит право на титульный бой.

«Насчет титульного боя всегда решает матчмейкинг. Тут вопрос в том, кого они захотят продвинуть. В данном случае у Сергея Павловича есть преимущество. Он все свои бои закончил досрочно, в первых раундах все победы — нокаутом. Так что он уже сделал все для того, чтобы получить титульный бой. Еще на пресс-конференции Павловичу задавали вопрос об этом, будет ли он ждать титульного боя после поединка Джона Джонса и Стипе Миочича. Так что, на мой взгляд, он его получит», — приводит слова Шлеменко RT.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.