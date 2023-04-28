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Сегодня, 15:46

Шлеменко высказался о шансах Емельяненко в бою против блогера Ершова

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец Александр Шлеменко считает, что возможная победа Александра Емельяненко зависит только от него самого в бою против блогера Евгения Ершова.

«Кто бы ни был, в каком бы состоянии Александр Емельяненко ни был, он опасен. Блогер все равно готовится, он должен что-то показать», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1099101-shlemenko-aleksandr-emelianenko-v-boiu-s-ershovym-budet-opasen-v-liubom-sostoianii
Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
ММА
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