Шлеменко высказался о шансах Емельяненко в бою против блогера Ершова

Российский боец Александр Шлеменко считает, что возможная победа Александра Емельяненко зависит только от него самого в бою против блогера Евгения Ершова.

«Кто бы ни был, в каком бы состоянии Александр Емельяненко ни был, он опасен. Блогер все равно готовится, он должен что-то показать», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.