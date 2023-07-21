Шлеменко высказался об Исинбаевой: «Спортсмены из неолимпийских видов больше любят свою страну»

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» согласился с тем, что стадион имени двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале нужно переименовать. Ранее с таким предложением выступил глава Дагестана Сергей Мельников.

— Тема, которая обсуждается именно что прямо сейчас. Думаю, вы слышали. В Махачкале же несколько лет назад стадион же назвали именем Елены Исинбаевой...

— Да, слышал, что хотят убрать. Согласен.

— А почему?

— А зачем? Знаешь, это и есть наша большая проблема. Я не понимаю, зачем мы сами себе создаем кумиров. То есть наше правительство любит создавать кумиров. Я сейчас не про Елену Исинбаеву. Это ее жизнь, ей разбираться, но если человек даже не живет в России, если человек не делает ничего для России, а еще хуже, когда человек высказывается против каких-то действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить этого человека? Пойми, у нас на самом деле со спортсменами есть большая проблема. То есть мы берем людей, превозносим их за спортивный результат, но потом разочаровываемся, когда они говорят за какие-то жизненные схемы или жизненные свои принципы, понятия, или как нужно по жизни двигаться. Но если ты пятикратный-шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, хорош в этом виде спорта, это не значит, что ты во всех видах хорош. А у нас за уши берут и тянут.

Почему говорю так? Потому что у нас в основном тянут олимпийцев. Я из неолимпийского вида спорта пришел, постоянно занимался неолимпийским видом спорта. Не было господдержки, меня не тянули. И вы, наверное, подтвердите, что ребята из неолимпийского вида спорта, которые не были на гособеспечении, они почему-то больше любят свою страну. Они от нее не уезжают, хотя есть возможности, что-то пытаются делать. Они пытаются с молодежью работать, пытаются подавать правильный пример. А у нас происходит так, что сами человека подняли, сами построили ему комплекс и сами назвали комплекс его именем. А потом он косяка спорол, и давай теперь убирать...

Нет, я не против, но тут нужно конкретно углубляться. Я считаю, что если человек, как минимум... Знаешь, я слышал высказывание Сергея Меликова, когда он сказал, что очень будет рад, если в Испании, где она живет, назовут ее именем какой-нибудь стадион. Много лет, с советских времен, с железного занавеса нам [говорили], что все иностранное лучше. Все, что есть, любыми способами отсюда нужно рвать — и ты станешь белым человеком. А мы здесь, получается, живем в говне, едим говно, носим говно, и сами мы говно. Но это же не подход. Если бы Елена Исинбаева была бы... Да что тут говорить? У нее же ведь большие возможности были, может быть, и сейчас остаются. То есть она ездила по другим странам, она могла работать здесь по продвижению вида спорта, по помощи людям, по помощи еще чему-то. Не, ну, может быть, она это и делала, я не знаю, но сейчас она просто живет ради себя.