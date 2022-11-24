24 ноября, 15:39
Российский боец Александр Шлеменко заявил, что собирается одержать досрочную победу над Магомедом Исмаиловым.
«Охарактеризовал бы Исмаилова как очень сильного соперника, разностороннего, очень обученного для ММА. Он неудобный — левша, еще и борец вдобавок. Поэтому очень хороший, очень опасный боец. Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы еще быстрее устал, чтобы он трех раундов не протянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко.
Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.