Шлеменко — о поединке с Исмаиловым: «Хочу, чтобы он не протянул три раунда»

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что собирается одержать досрочную победу над Магомедом Исмаиловым.

«Охарактеризовал бы Исмаилова как очень сильного соперника, разностороннего, очень обученного для ММА. Он неудобный — левша, еще и борец вдобавок. Поэтому очень хороший, очень опасный боец. Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы еще быстрее устал, чтобы он трех раундов не протянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко.

Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.