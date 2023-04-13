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ММА

Сегодня, 15:40

Шлеменко заявил, что они будут в равных условиях с Эномото в ходе боя

Виктория Кравченко
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Российский боец ММА Александр Шлеменко считает, что находится в равных условиях со своим соперником швейцарцем Ясубеем Энамото.

«Я могу сказать, что, когда кикбоксеры приходят в ММА, их ударная техника сильно меняется. Ведь в ММА центр тяжести ниже, дистанция другая, в кикбоксинге больше работают на ближней и средней дистанции, а в ММА идет борьба», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1094008-shlemenko-rasskazal-o-ravnykh-usloviiakh-v-boiu-s-enomoto
Александр Шлеменко
ММА
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