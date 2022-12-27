Шон Брэди подерется с Мишелем Перейрой 25 марта на UFC on ESPN 43

Восьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди (15-1) встретится с бразильцем Мишелем Перейрой (28-11), занимающим 14 место в рейтинге. Бой состоится 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США, сообщает MMA Junkie.

Брэди потерпел единственное в карьере поражение в прошлом бою с Белалом Мухаммадом (22-3). Он проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Перейра идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел аргентинца Сантьяго Понзиниббио (29-6) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28). Бой состоялся 21 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.