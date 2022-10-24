Шон Брэди: «Те, кто издевается над моей женой, получат по заслугам»

29-летний американец Шон Брэди (15-1) выступил с заявлением после первого поражения в карьере на UFC 280.

«Это была не моя ночь. Она прошла не так, как я планировал, — написал Брэди в соцсетях. — Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня. Я на самом деле думал, что останусь непобежденным. Но, с другой стороны, я чувствую, как упал груз с моих плеч. Может быть, это то, что мне нужно, чтобы стать лучшей версией себя.

Боль, что я чувствую в своем сердце, просто ужасна. Она обжигает. Но как бы то ни было, я в полном порядке, моя семья здорова, и я знаю, что вернусь более сильным. Я обязан внести коррективы и выйти из зоны комфорта. Если вы хотите написать мне гадости, то пишите мне. Люди, которые издеваются над моей женой, однажды вы получите по заслугам".

Брэди проиграл Белалу Мухаммаду (22-3) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).