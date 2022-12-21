Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Стерлинга и Сехудо

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) победит Генри Сехудо (16-2).

«Честно, я думаю, что Алджо засабмитит Генри. Но кто знает, как тренируется Генри? Последние несколько лет он нянчился со своим малышом, он явно был не в лучшей форме. Каждый раз, когда я его видел на турнирах UFC, он выглядел подпитым толстяком. Думаю, Алджо его задушит. Не понимаю, почему они так долго тянут с этим боем?» — сказал О'Мэлли на подкасте Майкла Биспинга.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.