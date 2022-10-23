Шон О'Мэлли: «Фанаты хотят, чтобы я стал чемпионом»

Американский боец Шон О'Мэлли (16-1) после победы над Петром Яном (16-4) сообщил, что ему суждено стать чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Стану ли я чемпионом? Это неизбежно, — сказал О'Мэлли на пресс-конференции UFC. — В это воскресенье мне исполняется 28 лет, и я еще долго буду выступать. Фанаты хотят, чтобы я стал чемпионом. Рано или поздно это произойдет».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.