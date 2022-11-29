Шон О'Мэлли назвал бойца, против которого Стерлинг боится драться

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) опасается драться с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо (16-2).

«Мне кажется, что Генри готов вернуться, — отметил О'Мэлли в подкасте TimboSugarShow. — И Алджо не хочет с ним драться. То ли потому, что знает, что это тяжелый поединок, то ли потому, что не хочет проводить тренировочный лагерь. Лично я думаю, что оба варианта верны. Можете себе представить, какими нелепыми будут их пресс-конференции? Но я все равно буду их смотреть. Не думаю, что турнир с их участием побьет рекорд платных трансляций, но все равно это будет забавно».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.