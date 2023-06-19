Шон О'Мэлли назвал бойца, с которым должен подраться Конор Макгрегор

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что поединок между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9) вызвал бы большой ажиотаж.

«Я за бой Конора и Оливейры, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Я бы посмотрел на поединок Конора с Чарльзом. Если бы мне пришлось выбирать между боем Конора с Чендлером и Конора с Оливейрой, я бы выбрал бой с Оливейрой».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.