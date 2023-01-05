Шон О'Мэлли назвал самый громкий бой в UFC в 2023 году

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что бой бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) против Ника Диаса (26-10), Хорхе Масвидаля (35-16) или Майкла Чендлера (23-8) станет самым продаваемым поединком 2023 года.

«Самый большой бой с точки зрения продаж — это бой Конора с Ником Диасом. Может быть, бой Конора с Хорхе Масвидалем или Майклом Чендлером», — приводит слова О'Мэлли BJ Penn.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.