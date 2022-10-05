Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в истории

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) назвал бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) величайшим бойцом в истории.

«Безумно вспоминать, когда он только попал в UFC, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Когда он впервые дрался с Дастином Порье. Его персонаж в начале был таким интересным и веселым. Конор — величайший всех времен».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.