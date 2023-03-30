Шон О'Мэлли отказался страховать бой Сехудо и Стерлинга

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) подтвердил, что не будет выступать резервным бойцом для боя бывшего двойного чемпиона в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) и действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3).

«Я реально хотел страховать бой Сехудо и Стерлинга. Но сейчас я в таком положении, что мне все по барабану. Если один из этих придурков вылетит — просто перенесите бой на другое время. Мне нужно готовиться к бою восемь недель. До их боя осталось пять недель, и если бы мне позвонили и предложили страховать бой, я бы отказался», — сказал О'Мэлли на TimboSugarShow.

Сехудо подерется со Стерлингом 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.