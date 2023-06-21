Шон О'Мэлли отреагировал на анонс боя Нурмагомедова и Сэндхэгена

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что Кори Сэндхэген (16-4) поступил неразумно, приняв бой против Умара Нурмагомедова (16-0).

«С точки зрения бизнеса — это неразумный поступок, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Но если Кори хочет быть гангстером, то это правильное решение. Что говорит Чейл [Соннен]? Дерись с опасным парнем за максимальное количество денег. Кори делает все наоборот. Он дерется не за большие деньги и дерется с лучшим парнем. Так что в этом смысле он не слишком умен, но этим он показывает, что он гангстер».

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 5 августа на UFC Fight Night в Нэшвилле, США.