Шон О'Мэлли: «Мераб просто маленький дурачок»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) отреагировал на поступок Мераба Двалишвили (16-4), который после боя Алджамейна Стерлинга (23-3) и Генри Сехудо (16-3) надел его куртку.

«Мераб, взяв куртку, делает всякие русские штучки, — приводит слова О'Мэлли MMAFighting. — Мераб просто маленький дурачок. Я не воспринимаю этого парня слишком серьезно».

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.