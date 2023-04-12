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Сегодня, 13:46

Шон О'Мэлли посоветовал Раулю Росасу взять двухгодичный перерыв

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) прокомментировал поражение 18-летнего Рауля Росаса-младшего (7-1), который хотел стать самым молодым чемпионом в истории UFC.

«С Раулем Росасом не покончено, но что дальше? Ему не стоило подписывать контракт в таком юном возрасте, — сказал О'Мэлли на своем подкасте. — Нужно было продолжать выступать [в небольших лигах].
В дивизионе есть ребята, которых он может побить. Мне кажется, ему нужно не всеми силами добиваться победы, а просто пытаться становиться лучше. Ему следует отдохнуть от боев года два и все это время пахать в зале. Ему нужно набраться сил, чтобы вернуться».

Росас проиграл Кристиану Родригесу (9-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

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