Шон О'Мэлли предложил создать для женщин-бойцов отдельный промоушен

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что был бы не против, если бы руководство UFC по примеру NBA создало для женщин отдельный промоушен.

«Мы не говорим, что женские бои плохие. Мы говорим с чисто развлекательной точки зрения. Посмотрите на WNBA, посмотрите на NBA. Я был бы не против создания WUFC [Woman UFC]. Я думаю, это было бы интересно... Мы не говорим об уровне мастерства, они (девушки-бойцы. — Прим. «СЭ») очень, очень искусны. Я говорю с точки зрения чистого развлечения. Типа, когда мы говорили о женском бое: «Черт, жду не дождусь этого противостояния?» — сказал О'Мэлли в своем подкасте.

В настоящее время лучшим бойцом среди женщин в рейтинге UFC является действующая чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3).