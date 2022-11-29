Шон О'Мэлли прокомментировал конфликт Макгрегора и Лобова

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) сделал многое для карьеры Артема Лобова (13-15).

«Артем подал на Конора в суд. Он хочет пять процентов [с доли продажи виски Proper No. Twelve]. Это безумие! Да, мы не знаем подробностей этой истории, но Конор, как мне казалось, многое сделал для Артема. [Макгрегор], по сути, привел его в UFC. У Лобова был дерьмовый рекорд, и Макгрегор сделал его популярным».

Лобов подал на Макгрегора иск с целью взыскать с него долю с продажи виски Proper No. Twelve. Ранее Лобов в интервью TalkSport говорил, что он предложил ирландцу создать виски, добавив, что для этого он один договаривался со всеми бизнес-партнерами.

Виски Proper No. Twelve поступил в продажу в сентябре 2018 года. В 2021 году сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций компании Proximo Spirits за 600 миллионов долларов.