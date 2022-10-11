Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:05

Шон О'Мэлли рассказал, как он хочет победить Петра Яна

Давид Хачатрян

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) заявил, что он ожидает победы над Петром Яном (16-3) судейским решением.

«Не думаю, что мне так необходимо нокаутировать Петра Яна меньше чем за минуту, как это сделал Конор в бою с Альдо, — отметил О'Мэлли в интервью шоу DC & RC. — Мне нужно просто победить Петра — я знаю, насколько он силен, насколько он хорош. Я выиграю решением судей. Я реально хочу нокаута, но победа над Петром — это уже большое дело.
Как только я побью Петра, я получу титульный бой. После того поединка с Педро я пошел к матчмейкерам UFC и сказал им: «Эй, мне нужен бой». Петр Ян был единственным из топ-10, кто был свободен».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
Читайте также
«Нокаутирую Махачева в первом раунде». Эксклюзивное интервью с Чарльзом Оливейрой
«Проник в квартиру и приставил нож к горлу». Чешская теннисистка чуть не погибла из-за денег
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Военный эксперт допустил более серьезные удары по Украине в будущем
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Волков тренируется в Калифорнии вместе с Тактаровым