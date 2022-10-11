Шон О'Мэлли рассказал, как он хочет победить Петра Яна

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) заявил, что он ожидает победы над Петром Яном (16-3) судейским решением.

«Не думаю, что мне так необходимо нокаутировать Петра Яна меньше чем за минуту, как это сделал Конор в бою с Альдо, — отметил О'Мэлли в интервью шоу DC & RC. — Мне нужно просто победить Петра — я знаю, насколько он силен, насколько он хорош. Я выиграю решением судей. Я реально хочу нокаута, но победа над Петром — это уже большое дело.

Как только я побью Петра, я получу титульный бой. После того поединка с Педро я пошел к матчмейкерам UFC и сказал им: «Эй, мне нужен бой». Петр Ян был единственным из топ-10, кто был свободен».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.