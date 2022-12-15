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ММА

15 декабря, 11:14

Шон О'Мэлли рассказал, когда состоится его следующий бой

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что планирует вернуться в октагон не позднее июля следующего года и подраться с победителем пары Алджамейн Стерлинг (22-3) — Генри Сехудо (16-2).

«Я хочу подраться не позднее июля. Алджо и Гарри [Генри Сехудо] должны подраться в марте, не в апреле», — написал О'Мэлли в Twitter.

О'Мэлли одержал спорную победу над Петром Яном (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Шон О`Мэлли
UFC
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