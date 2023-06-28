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Сегодня, 14:48

Шон О'Мэлли рассказал, против кого он хочет провести первую защиту титула

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) поделился своими мыслями о предстоящем поединке с Алджамейном Стерлингом (23-3), а также добавил, что хочет провести реванш против Марлона Веры (20-8).

«Я снайперски точен, в то время как Алджо неуклюже передвигается по октагону, и это очень эффективно, — отметил О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Нужно отдать ему должное, потому что когда ты смотришь на него в октагоне, то думаешь: «Какого черта он делает?» Но эта неуклюжесть его погубит, потому что я снайперски точен. В бою со мной нельзя идти вперед с открытым забралом. Я не говорю, что нокаутирую его с одного удара, но я верю, что буду попадать по нему до тех пор, пока он не упадет.
Кто будет моим соперником при первой защите? Точно не Кори [Сэндхэген]. Им будет Чито Вера, если он победит Генри Сехудо. Я буду выбирать после боя со Стерлингом».

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

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