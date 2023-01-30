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Сегодня, 14:49

Шон О'Мэлли: «Если кто и сможет остановить Махачева, так это Волкановски»

Шон О'Мэлли считает, что остановить Махачева может Волкановски
Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) предполагает, что чемпиону в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1) будет проблематично переводить на землю чемпиона в полулегком дивизионе Александра Волкановски (25-1).

«Это очень интересный бой. Я спрашиваю себя: «Каким будет этот бой?» — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Чувак, люди говорят, что Волкановски маленького роста, но он мастер своего стиля. Он привык быть ниже ростом, чем его соперники, и он такой крепкий... Мне кажется, Исламу будет тяжело его валить и удерживать на земле. Сможет ли Ислам повалить его? Я думаю, что да. Но если кто и сможет остановить Ислама, так это Волкановски».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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