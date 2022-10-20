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Сегодня, 10:10

Шон О'Мэлли считает, что Петра Яна заставили драться с ним

Давид Хачатрян
Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото Соцсети

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что матчмейкеры UFC потребовали от Петра Яна (16-3) подраться с ним на UFC 280.

«Петр отказался драться с Чито [Марлоном Верой], так что не думаю, что у него был выбор, — сказал О'Мэлли на пресс-конференции. — Я предполагаю, что матчмейкеры подошли к нему и сказали: «Эй, ты не можешь все время отклонять бои. Ты должен драться с «Шуга Шоном». Я слышал, что он говорит, что сам выбрал этот бой. Я в это не верю. Его вынудили подраться со мной».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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